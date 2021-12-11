Генштаб ВСУ засекретил информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Короткая ссылка
Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.
Генштаб ВСУ засекретил информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
  • Reuters

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», — приводит агентство «Украинские новости» ответ Генштаба.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить