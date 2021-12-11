Генштаб ВСУ засекретил информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», — приводит агентство «Украинские новости» ответ Генштаба.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе.