Помощник госсекретаря Донфрид заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.
Помощник госсекретаря Донфрид заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине
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«Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине», — передаёт РИА Новости заявление Донфрид.

По её информации, последняя поставка была на прошлой неделе.

«Мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы», — пояснила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Ранее в Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине.

В октябре власти США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

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