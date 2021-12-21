Помощник госсекретаря Донфрид заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.

«Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине», — передаёт РИА Новости заявление Донфрид.

По её информации, последняя поставка была на прошлой неделе.

«Мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы», — пояснила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Ранее в Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине.

В октябре власти США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.