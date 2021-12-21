Помощник госсекретаря Донфрид заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине
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«Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине», — передаёт РИА Новости заявление Донфрид.
По её информации, последняя поставка была на прошлой неделе.
«Мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы», — пояснила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
Ранее в Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине.
В октябре власти США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.