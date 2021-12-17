В Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине
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«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты», — цитирует ТАСС Салливана.
По его словам, «эти пакеты активно рассматриваются».
Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга заявил, что США ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.