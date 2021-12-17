В Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине

Соединённые Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, «эти пакеты активно рассматриваются».

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга заявил, что США ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.