В Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине

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Соединённые Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В Белом доме сообщили о разработке новых потенциальных пакетов военной помощи Украине
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, «эти пакеты активно рассматриваются».

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга заявил, что США ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.

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