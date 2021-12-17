Кулеба: Украина рассчитывает в 2022 году получить $1 млрд помощи от США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.

«Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объём помощи Украине в размере $756 млн, в частности на укрепление безопасности — $400 млн. Но наша цель — $1 млрд поддержки — остаётся неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся», — приводит ТАСС слова Кулебы.

По его словам, по линии Госдепа, Пентагона, Агентства США по международному развитию на цели поддержки реформ на Украине Вашингтон выделил более $460 млн.

Также Кулеба назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году.