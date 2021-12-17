Кулеба назвал достижения украинской дипломатии в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году.

«Впервые за 30 лет — стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД — это пункт номер один», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Другим достижением, по его словам, стало создание саммита «Крымская платформа».

Также он отметил визит президента Украины Владимира Зеленского в США и построение, по его словам, доверительных отношений с новой администрацией американского президента Джо Байдена.

Ранее Кулеба заявил о переговорах с Западом по отключению России от SWIFT.