Кулеба назвал достижения украинской дипломатии в 2021 году

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году.
Кулеба назвал достижения украинской дипломатии в 2021 году
  • AP

«Впервые за 30 лет — стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД — это пункт номер один», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Другим достижением, по его словам, стало создание саммита «Крымская платформа».

Также он отметил визит президента Украины Владимира Зеленского в США и построение, по его словам, доверительных отношений с новой администрацией американского президента Джо Байдена.

Ранее Кулеба заявил о переговорах с Западом по отключению России от SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить