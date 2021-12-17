Кулеба назвал достижения украинской дипломатии в 2021 году
- AP
«Впервые за 30 лет — стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД — это пункт номер один», — приводит РИА Новости слова Кулебы.
Другим достижением, по его словам, стало создание саммита «Крымская платформа».
Также он отметил визит президента Украины Владимира Зеленского в США и построение, по его словам, доверительных отношений с новой администрацией американского президента Джо Байдена.
Ранее Кулеба заявил о переговорах с Западом по отключению России от SWIFT.