Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT
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Кулеба заявил об этом эфире телеканала CNBC.
По его словам, речь идёт главным образом об экономических санкциях.
«И, конечно,«ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT», — сказал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.
По данным агентства, страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций.