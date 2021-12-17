Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT

Короткая ссылка
Западные страны разрабатывают ряд санкций против России на случай агрессии против Украины, в том числе возможность отключения от международной банковской системы совершения платежей SWIFT, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT
  • Reuters
  • © Chris Helgren

Кулеба заявил об этом эфире телеканала CNBC.

По его словам, речь идёт главным образом об экономических санкциях.

«И, конечно,«ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.

По данным агентства,  страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить