Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT

Западные страны разрабатывают ряд санкций против России на случай агрессии против Украины, в том числе возможность отключения от международной банковской системы совершения платежей SWIFT, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил об этом эфире телеканала CNBC.

По его словам, речь идёт главным образом об экономических санкциях.

«И, конечно,«ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.

По данным агентства, страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций.