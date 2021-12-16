Bloomberg: США подталкивают ЕС ввести санкции против России из-за Украины

Короткая ссылка
США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.
Bloomberg: США подталкивают ЕС ввести санкции против России из-за Украины
  • AP
  • © Yves Logghe

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Евросоюз осторожнее подходит к вопросу введения санкций в отношении России, чем США. При этом Вашингтон рассматривает пакет санкций как основной способ сдерживания Москвы.

Кроме того, агентство сообщает, что страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций. Отмечается, что этот шаг может негативно повлиять, в частности, на мировой рынок энергоносителей.

Ранее немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным вариант, при котором Россию могут отключить от системы SWIFT. 

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить