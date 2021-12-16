Bloomberg: США подталкивают ЕС ввести санкции против России из-за Украины

США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Евросоюз осторожнее подходит к вопросу введения санкций в отношении России, чем США. При этом Вашингтон рассматривает пакет санкций как основной способ сдерживания Москвы.

Кроме того, агентство сообщает, что страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций. Отмечается, что этот шаг может негативно повлиять, в частности, на мировой рынок энергоносителей.

Ранее немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным вариант, при котором Россию могут отключить от системы SWIFT.

Подробнее — в материале ИноТВ.