Немецкий политолог назвал нереалистичным вариант с отключением России от SWIFT

Немецкий политолог Янис Клюге считает нереалистичным вариант, при котором Россию могут отключить от системы SWIFT.

Он отмечает, что такие действия приведут к полному уничтожению торговли между Россией и Евросоюзом.

«Я сомневаюсь, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — заявил Клюге в интервью телеканалу N-TV.

Политолог считает, что от прекращения торговли с Москвой особенно пострадает Берлин.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ранее сообщалось, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал данное заявление стандартной русофобской риторикой.