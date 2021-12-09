Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара»

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Заместитель помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем даже сейчас определённые экономические меры принять. Скажем, задержать определённые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.

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