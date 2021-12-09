Политолог назвал русофобской риторикой предложение Бжезинского по SWIFT

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение заместителя помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Яна Бжезинского отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».
Политолог назвал русофобской риторикой предложение Бжезинского по SWIFT
  • РИА Новости

«Это заявление не первое не только в последние дни, а в последние пять лет. Постоянно в политической дискурсе США присутствует идея отключения России от SWIFT, и я припоминаю как минимум три обострения за это время в умах американских экспертов и политиков, когда раздавались соответствующие заявления. Нам уже не привыкать к этому, это стандартная русофобская риторика, которая должна для нас достаточно чётко сформировать понимание того, что Россия должна иметь абсолютную степень защиты от любых подобных угроз», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия «предпринимает соответствующие усилия, и их нужно довести до конца».

«Подобные заявления не свидетельствуют о готовности американских элит к диалогу в полной мере. То, что мы наблюдем, — это очередная информационная атака на Россию, которая включает в себя шантаж, угрозы давления, которые должны продемонстрировать всему в миру, кто в доме хозяин», — заключил специалист.

Ранее Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

7 декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной «истерики»  сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.

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