В США заявили, что ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву

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США ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга.
В США заявили, что ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву
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«Мы ведём интенсивный диалог с украинцами на всех уровнях, в том числе по вопросу того, что им необходимо», — приводит РИА Новости его слова.

Он напомнил, что в этом году США предоставили Киеву помощь на сумму более $450 млн.

Также представитель отметил, что США готовы поддерживать нормандский формат по двусторонним каналам с Москвой и Киевом.

Кроме того, он сообщил, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.

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