В США заявили, что ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву
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«Мы ведём интенсивный диалог с украинцами на всех уровнях, в том числе по вопросу того, что им необходимо», — приводит РИА Новости его слова.
Он напомнил, что в этом году США предоставили Киеву помощь на сумму более $450 млн.
Также представитель отметил, что США готовы поддерживать нормандский формат по двусторонним каналам с Москвой и Киевом.
Кроме того, он сообщил, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.