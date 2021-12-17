В США заявили, что ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву

США ведут интенсивный диалог с Украиной по военной помощи Киеву. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга.

«Мы ведём интенсивный диалог с украинцами на всех уровнях, в том числе по вопросу того, что им необходимо», — приводит РИА Новости его слова.

Он напомнил, что в этом году США предоставили Киеву помощь на сумму более $450 млн.

Также представитель отметил, что США готовы поддерживать нормандский формат по двусторонним каналам с Москвой и Киевом.

Кроме того, он сообщил, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.