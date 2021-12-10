В октябре США поставили Украине 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним

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В октябре власти США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.
В октябре США поставили Украине 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним
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«Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — сказал он.

Представитель напомнил, что в 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи «обеспечения безопасности».

8 декабря пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Пентагон рассчитывает на ответственное использование украинскими военными американского оружия  только «в целях самообороны».

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