Пентагон напомнил Украине использовать американские вооружения «ответственно»

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Пентагон рассчитывает, что украинские военные будут пользоваться американским оружием только «ответственно и в целях самообороны», заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.
Пентагон напомнил Украине использовать американские вооружения «ответственно»
  • Reuters

«Они (вооружения) принадлежат украинским вооружённым силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины», — цитирует его РИА Новости.

Также Кирби отметил, что в США не принимались решения о дополнительной военной помощи Украине.

На текущей неделе Киеву отправят её последнюю партию, включающую стрелковое оружие и боеприпасы.

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