Пентагон напомнил Украине использовать американские вооружения «ответственно»
- Reuters
«Они (вооружения) принадлежат украинским вооружённым силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины», — цитирует его РИА Новости.
Также Кирби отметил, что в США не принимались решения о дополнительной военной помощи Украине.
На текущей неделе Киеву отправят её последнюю партию, включающую стрелковое оружие и боеприпасы.