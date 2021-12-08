Пентагон напомнил Украине использовать американские вооружения «ответственно»

Пентагон рассчитывает, что украинские военные будут пользоваться американским оружием только «ответственно и в целях самообороны», заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

«Они (вооружения) принадлежат украинским вооружённым силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины», — цитирует его РИА Новости.

Также Кирби отметил, что в США не принимались решения о дополнительной военной помощи Украине.

На текущей неделе Киеву отправят её последнюю партию, включающую стрелковое оружие и боеприпасы.