Пентагон не планирует направлять Украине дополнительную военную помощь

В США не принимались решения о дополнительной военной помощи Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», — цитирует его ТАСС.

Кирби напомнил, что ранее США одобрили пакет военной помощи Украине в размере $60 млн, а на текущей неделе отправят туда последнюю её партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.