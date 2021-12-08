Пентагон не планирует направлять Украине дополнительную военную помощь

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В США не принимались решения о дополнительной военной помощи Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пентагон не планирует направлять Украине дополнительную военную помощь
  • Reuters
  • © Ukrainian Presidential Press Service

«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», — цитирует его ТАСС.

Кирби напомнил, что ранее США одобрили пакет военной помощи Украине в размере $60 млн, а на текущей неделе отправят туда последнюю её партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

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