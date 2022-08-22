«Площадные заявления»: как США пытаются дискредитировать Россию на фоне спецоперации на Украине

Выдвинутые Госдепом США обвинения в адрес России в том, что она якобы обладает химоружием, лживы, подчеркнули в посольстве РФ в Вашингтоне. Там напомнили, что российская сторона ещё несколько лет назад уничтожила имевшийся арсенал, и это официально подтвердили в ОЗХО. Между тем США остаются единственной страной, которая пока не избавилась от химоружия, констатировали в дипмиссии, призвав Вашингтон перестать уклоняться от своих обязательств и не вмешиваться во внутренние дела других стран. По мнению аналитиков, на фоне противостояния с Москвой, а в последнее время — и спецоперации на Украине, США пытаются использовать любой повод, чтобы сформировать вокруг России устойчивую негативную повестку.

Россия ещё в 2017 году полностью ликвидировала все имевшиеся запасы боевых отравляющих веществ, и этот факт был официально подтверждён Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), а обвинения в обратном лживы. Так в посольстве РФ в Вашингтоне отреагировали на публикацию Госдепа США, посвящённую якобы имевшему место применению российскими спецслужбами химоружия.

«Утверждения, что Россия якобы обладает химоружием, лживы... Именно Соединённые Штаты — единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — говорится в заявлении дипмиссии.

В Госдепартаменте 20 августа выступили с обвинениями России в использовании химического оружия против тех, кто выражает несогласие с её политикой. При этом никаких доказательств применения боевых отравляющих веществ там не привели.

«Мы вновь осуждаем применение Россией химического оружия для отравления одного из своих политических оппонентов и призываем Кремль в полной мере заявить о своей программе химического оружия и ликвидировать её», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Эксперты отмечают, что Соединённые Штаты не в первый раз пытаются обвинить Россию в том, чего она не совершала. При этом к теме уничтожения химического оружия на своей территории Вашингтон предпочитает не привлекать внимания. Согласно данным ОЗХО, на конец февраля 2022 года США уничтожили 97,65% запасов своего химического оружия первой категории. Оружие второй и третьей категории американцы ликвидировали полностью, сообщили в организации.

Согласно открытым данным, первые две категории включают списки и классификацию отравляющих веществ, а также определённые части и компоненты химоружия. Третья состоит из неснаряжённых боеприпасов и оборудования, предназначенного для боевого применения химикатов.

В США неоднократно заявляли, что планируют уничтожить запасы химического оружия к 30 сентября 2023 года. При этом Пентагон уже несколько раз сдвигал сроки: с 2007 года на 2012-й, потом на 2017-й, на 2021-й и, наконец, на 2023 год. Стоит отметить, что американские запасы боевых отравляющих веществ были гораздо меньше российских — 28,5 тыс. т против 40 тыс. т. Проволочки в Вашингтоне объясняли повышенным вниманием к возможным экологическим последствиям утилизации, а также затратностью проводимых работ.

Ликвидация химоружия в США

© DOD

Избирательное внимание

В упомянутом заявлении от 20 августа в Госдепе, помимо якобы имевшего место применения химоружия, России приписали ужесточение борьбы против инакомыслия и «независимых СМИ», в том числе посредством «широких законов о цензуре». Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что «репрессии» Кремль усилил в связи с началом спецоперации на Украине.

При этом в США, как и в целом на Западе, закрывают глаза на дискриминационные действия киевского режима. В частности, там предпочитали не реагировать на насильственную украинизацию, которая поэтапно проводится в соответствии с законом от 2019 года «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Остаётся без комментариев борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ, продвигающих альтернативную государственной повестку. Только в 2021 году под предлогом противодействия «российской пропаганде» он ввёл санкции в отношении трёх медиакомпаний, в состав которых входили телеканалы «Первый независимый», «112 Украина» и ранее заблокированные ресурсы NEWSONE и ZIK. Позднее ограничительные меры были распространены на издание «СТРАНА.ua» и медиаресурсы оппозиционного блогера Анатолия Шария. Следом под рестрикции подпал телеканал «НАШ», основанный лидером партии «Наши», бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым.

Таким образом, из украинской сетки телевещания пропали все каналы, транслировавшие повестку дня, которая была близка юго-восточным областям страны, отмечают эксперты.

Осуждения со стороны Запада не вызвали и действия властей против оппозиционных политиков. Так, с мая 2021 года преследованию подвергается глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Ему были предъявлены обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны», а позднее Медведчуку вменили «Содействие деятельности террористических организаций» в связи с его якобы причастностью к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014—2015 годах. Зеленский предлагал России обменять политика на украинских военнопленных, однако в Кремле не сочли это возможным, напомнив, что Медведчук — гражданин Украины.

Притесняет киевский режим не только отдельных политиков, но и целые партии, которые имеют иные, чем официальная власть, взгляды. Так, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в конце марта 2022 года приостановил деятельность 11 политических объединений, среди которых «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши» и другие. Как пояснил тогда Зеленский, приостановка введена на период действия военного положения, а решение о ней было принято с учётом «связей некоторых политических структур» с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

Отвлекающий манёвр

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что Соединённые Штаты хватаются за любой повод, чтобы поддерживать негативный образ России, который они старательно формируют. В связи с этим там не гнушаются пускать в ход даже откровенную дезинформацию, как в случае с химоружием, считает он.

«Россия не соглашается с политикой Соединённых Штатов, а там исходят из принципа «кто не с нами, тот против нас». В Вашингтоне не скрывают, что считают Москву стратегическим противником, позиции которого нужно подорвать. К ситуации также добавляется конфликт на Украине, происходящий при содействии США, которые не хотят допустить даже малейшую возможность победы России», — пояснил эксперт.

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, перед США сейчас стоит задача поддерживать негативный информационный фон вокруг России, чтобы не дать «прозреть» остальным странам насчёт обоснованности и легитимности её действий.

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«Давать такие общие оценки, что Россия на своей территории прессует всех подряд и особенно несогласных — площадные заявления, которые используются в западной пропаганде, чтобы очернить Москву. При этом опровержениям или разоблачениям их неправоты внимание не уделяется, чтобы не портить общую картину. К тому же, постоянно муссируя тему России, можно отвлекать внимание своих граждан от внутренних проблем и заручаться их поддержкой на новые траты из бюджета», — отметил Михайлов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Соединённые Штаты идут сегодня на подтасовывание фактов и проявляют избирательное внимание к действиям Киева, так как пытаются таким способом поддерживать накал конфликта на Украине.

«Западные поставки вооружений только затягивают конфликт, не способствуя никаким коренным изменениям в расстановке сил на Украине, на что так рассчитывали в Вашингтоне. К тому же там начинают понимать, что возможности украинских вооружённых сил довольно скоро будут исчерпаны, в связи с чем нужно подстегнуть союзников к оказанию помощи Киеву, а для этого нужно напомнить им, против какого «зла» в лице РФ они якобы борются», — сказал аналитик в разговоре с RT.

По его словам, Белый дом заинтересован в повышении интенсивности идеологической конфронтации с Россией, чтобы постепенно подготавливать своё окружение к мысли о возможном непосредственном вмешательстве в конфликт.