Песков: вряд ли можно говорить об обмене сдавшихся в плен с «Азовстали» на Медведчука

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена сдавшихся в плен с «Азовстали» на депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Песков: вряд ли можно говорить об обмене сдавшихся в плен с «Азовстали» на Медведчука
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы уже говорили, что Медведчук — гражданин Украины, он не имеет отношения к России, и он не военный. А в случае тех, кто сдался в плен на «Азовстали», речь идёт о военных и членах националистических формирований», — заявил Песков журналистам.

Он добавил, что военные и гражданские — это разные категории лиц, и поэтому «здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах».

В конце апреля Песков сообщал, что речи об обмене Медведчука на украинских пленных не ведётся.

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