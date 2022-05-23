Песков: вряд ли можно говорить об обмене сдавшихся в плен с «Азовстали» на Медведчука
- РИА Новости
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«Мы уже говорили, что Медведчук — гражданин Украины, он не имеет отношения к России, и он не военный. А в случае тех, кто сдался в плен на «Азовстали», речь идёт о военных и членах националистических формирований», — заявил Песков журналистам.
Он добавил, что военные и гражданские — это разные категории лиц, и поэтому «здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах».
В конце апреля Песков сообщал, что речи об обмене Медведчука на украинских пленных не ведётся.