Песков заявил, что речи об обмене Медведчука на украинских пленных не ведётся

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на пленных военных Украины не ведётся.
Песков заявил, что речи об обмене Медведчука на украинских пленных не ведётся
  • РИА Новости

Представитель Кремля ответил на вопрос, ведёт ли Москва переговоры с Киевом по теме обмена Медведчука на пленных.

«Нет, об этом речи не ведётся», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле видели распространённое Службой безопасности Украины видеообращение Медведчука.

На опубликованном СБУ видео Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

12 апреля Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

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