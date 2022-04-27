Песков заявил, что речи об обмене Медведчука на украинских пленных не ведётся
- РИА Новости
Представитель Кремля ответил на вопрос, ведёт ли Москва переговоры с Киевом по теме обмена Медведчука на пленных.
«Нет, об этом речи не ведётся», — заявил он.
Ранее Песков заявил, что в Кремле видели распространённое Службой безопасности Украины видеообращение Медведчука.
На опубликованном СБУ видео Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
12 апреля Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.