Этапы дерусификации: как Киев продолжает украинизацию сфер жизни населения

С 16 июля на Украине начинается очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь за использование не украинского будут штрафовать должностных лиц, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также «других нарушающих закон физических лиц». Отныне неисполнение норм влечёт за собой административную ответственность — штраф до 8,5 тыс. гривен (около $300), который будет увеличен при повторном нарушении (почти до 12 тыс. гривен — около $400). По мнению экспертов, вступившие в силу нововведения стали вершиной процесса украинизации населения Киевом и его дискриминационной политики «по искоренению русского языка».

На Украине стартовал очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он вступил в силу ещё в 2019 году, однако его отдельные положения реализовываются поэтапно.

В 2022 году с 16 июля начнут штрафовать должностных лиц, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также «других нарушающих закон физических лиц», если они будут использовать любой другой язык, кроме украинского, говорится в пресс-релизе на официальном сайте уполномоченного по защите госязыка (языкового омбудсмена).

«Представители уполномоченного могут составлять административные протоколы. Уполномоченный по защите государственного языка будет рассматривать их и выносить постановления, которые предусматривают или предупреждения, или штрафы», — отмечено в заявлении.

Отныне неисполнение норм влечёт за собой административную ответственность: штраф до 8,5 тыс. гривен (около $300), который будет увеличен при повторном нарушении почти до 12 тыс. гривен (около $400).

Напомним, на днях языковой омбудсмен Тарас Креминь обвинил в неисполнении языкового закона украинского президента Владимира Зеленского и ряд других должностных лиц. Глава страны, которого уже упрекали за переход на русский язык в некоторых своих выступлениях и интервью, на этот раз говорил по-английски.

Кроме того, нововведения регламентируют использование украинского языка в интернете и в интерфейсе компьютерных программ товаров. Теперь веб-сайты и веб-страницы в соцсетях органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и СМИ, зарегистрированных на Украине, должны выполняться на государственном языке. Однако законом допускается существование их иноязычных версий.

«В соответствии со второй частью статьи 27 компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, установленная на товарах, реализуемых на Украине, должна иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, который по объёму и содержанию должен содержать не меньше информации, чем иноязычные версии такого интерфейса», — говорится в пресс-релизе.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь

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В документе подчёркивается, что в 2021 году от граждан поступило более тысячи сообщений об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей.

«Очевидно, что со вступлением в силу новых норм количество зафиксированных нарушений может увеличиться. Вне всяких сомнений, в течение первых нескольких месяцев ситуация улучшится — этому будут содействовать как превентивные мероприятия, так и новые административные санкции», — цитирует языкового омбудсмена правительственный портал.

Кроме того, по мнению Креминя, новый этап реализации языковых норм увеличит употребление украинского в публичном пространстве и укрепит его статус как государственного языка.

Тотальная украинизация

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», изначально направленный на искоренение русского, коснулся практически всех сфер жизни населения Украины. Жителей страны обязали использовать в публичном пространстве исключительно украинский язык.

Кроме того, только на украинском должны проводиться все культурно-массовые мероприятия, создаваться фильмы и телепередачи. Позже украинизировалась и реклама, а затем все научные издания стали публиковаться на украинском и на официальных языках ЕС, включая английский (в этих случаях с аннотацией на украинском). Все медицинские документы также стали оформлять только на украинском. Наименования остановок, станций, портов и аэропортов теперь разрешено указывать лишь на государственном языке, но допустимо их дублирование латиницей.

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Что касается обслуживающего сектора, то весь персонал магазинов, кафе, ресторанов, спортклубов, парикмахерских и других подобных заведений с 16 января 2021 года обязан обращаться к клиентам исключительно на украинском. И только если клиент попросит, то допустим переход к общению на другом языке.

Коснулась украинизация и печатных СМИ. С 16 января текущего года они должны издаваться на государственном языке. При этом пресса может выходить и на других языках, но с условием, что будет напечатан такой же тираж на украинском.

Также есть исключение для СМИ, которые публикуют материалы на официальных языках ЕС и языках так называемых коренных народов Украины. Однако русский к числу языков коренных народов Украины отнесён не был.

«Преобладающее большинство сфер должно пользоваться украинским. В частности, государственный язык обязателен в рекламе, медицине и транспорте, в делопроизводстве, документообороте и отчётности, образовании и науке, технической и проектной документации, обслуживании, культуре, в частности», — приводятся слова языкового омбудсмена в пресс-релизе.

«Продолжают закручивать гайки»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, нововведения, которые вступили в силу 16 июля, стали вершиной процесса украинизации населения Киевом и его дискриминационной политики по искоренению русского языка.

«Украинские власти делают ряд исключений для языков Евросоюза, но не делают их для русского, которым пользуется колоссальное количество украинцев — по ряду опросов более половины населения активно применяют его в повседневной жизни. Фактически речь идёт о том, что жителям Украины запрещено говорить на их родном языке, что является откровенным варварством», — подчеркнул эксперт.

По словам Шаповалова, то, что положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» продолжают вводиться на Украине, — «яркое свидетельство нацистского характера украинского государства», а нововведения, связанные со штрафными санкциями, призваны в первую очередь ускорить процесс так называемой дерусификации на Украине.

«Сейчас начался репрессивный этап реализации закона о госязыке. Штрафовать начнут украинцев, для которых русский язык является родным и привычным, а лишение таких сумм станет для них весьма болезненным. При этом Киев будет стараться жёстко следовать нововведениям, показательно наказывая и политиков, чтобы отучить своих граждан говорить и мыслить на родном для них русском языке», — заявил аналитик.

Киев

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Шаповалов уверен, что такой «карательный этап» реализации закона о госязыке крайне негативно повлияет на жизнь русскоговорящих украинцев.

«Это не только удар по благосостоянию русскоязычных жителей Украины, но и превращение русского языка, который является родным для большой части украинцев, в незаконный и запретный. Всё это приведёт к дальнейшему росту социального напряжения и вызовет достаточно серьёзный социальный протест», — уверен эксперт.

Схожего мнения придерживается и политолог Александр Дудчак. В комментарии RT он заявил, что ужесточение контроля за исполнением языкового закона, а также вступление в силу новых его положений «будет способствовать ещё большему расколу страны».

«Это не приведёт ни к какому объединению государства, как привыкли вещать в Киеве. Украинские власти продолжают закручивать гайки. Не исключено, что, помимо языкового омбудсмена и его представителей, будут также организованы добровольческие отряды, призванные выискивать нарушителей. И это будет сильно давить на русскоязычное население, не давать ему спокойно жить», — считает аналитик.

Как отметил Дудчак, украинцы, для которых русский язык родной, «давно запуганы украинской властью».

«Однако уровень прессинга будет увеличиваться, учитывая нововведения и штрафные санкции. Не зря пресс-служба языкового омбудсмена и сам уполномоченный так активно рекламируют сервисы, созданные для стукачей, чтобы можно было жаловаться на использование русского языка в публичных сферах жизни. Но это ни к чему хорошему не приведёт, лишь добавит нервозности в украинском обществе, наполнит его большим количеством агрессии и подозрений», — заключил эксперт.