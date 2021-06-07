Лавров заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом обратил внимание на недопустимость дискриминации русскоязычного населения на Украине.

«Министр особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам», — говорится в комментарии МИД России.

Стороны также подтвердили безальтернативность Минских соглашений.

Ранее Харьковский и Запорожский окружные суды признали противоправным и недействительным решение о региональном статусе русского языка.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проблема языка на Украине не является актуальной, а действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества.

В середине января на Украине вступила в силу статья 30 так называемого закона о госязыке, по которой вся сфера услуг в стране должна будет перейти на украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах.