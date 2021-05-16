Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение оппозиции на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT заявил, что западные организации, в частности ОБСЕ, должны высказаться о притеснении оппозиции на Украине.

«Власти Украины сначала пытались заставить замолчать рупоры оппозиции — телевизионные каналы. Кроме того, они начали посягать на положение русского языка в стране. Опять же, это происходит прямо под носом у наших западных коллег, у ОБСЕ, у (её) мониторинговой миссии. Они должны высказаться на этот счёт и назвать вещи своими именами. Это нападение на оппозицию», — сказал Полянский.

По его мнению, украинские власти «очень тревожит» то, что оппозиция в стране «набирает силу» на фоне всех предпринятых ими действий.

«Но оппозиция всё равно продолжает пользоваться поддержкой, поэтому они хотят принимать более радикальные меры, чтобы не позволять оппозиции высказывать свою обеспокоенность и не давать людям возможности выражать своё мнение иным путём», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с демократией. По его словам, на Украине нет демократии, «это лишь красивый образ, продвигаемый западными коллегами».

«Я бы сильно удивился, если бы со стороны наших западных коллег последовала какая-то иная реакция, отличающаяся от слов о том, что партия господина Медведчука — это часть российского влияния (или, как они любят говорить, «злонамеренного влияния») и что они поддерживают деятельность Украины», — сказал Полянский.

Дипломат добавил, что в ситуации с Украиной «налицо не двойные, а тройные стандарты».

Ранее суд в Киеве отправил главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.