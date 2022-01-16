«Политика унижения и дискриминации»: что ждёт украинские СМИ со вступлением в силу очередной статьи закона о госязыке

На Украине вступило в силу очередное положение закона, обязывающее печатные СМИ издаваться на государственном языке. Пресса может выходить и на других языках, но при условии, что будет издан точно такой же тираж на украинском. При этом из-под ограничения выведены СМИ, печатающиеся на английском, официальных языках ЕС и языках так называемых коренных народов Украины. Источник RT в Министерстве культуры страны констатировал, что вводимая мера необходима для «приучения населения к украинскому языку». Эксперты добавляют, что новые нормы лишь подорвут плюрализм СМИ в республике, особенно на фоне закрытия властями ряда оппозиционных медиа.

С 16 января общенациональные и региональные печатные СМИ на Украине обязаны выходить на государственном языке. Соответствующее требование закреплено в статье 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (документ был принят ещё в апреле 2019 года, однако его отдельные положения внедряются постепенно).

Так, согласно введённому в действие положению статьи 25, украинские печатные издания смогут выпускаться также на других языках, но с соблюдением определённых условий.

«Печатные средства массовой информации могут издаваться на других, кроме государственного, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке выпускается тираж этого издания на государственном языке, — следует из закона. — Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объёму и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день».

При этом в пресс-службе Госкомтелерадио ранее подчеркнули, что тираж на украинском языке должен быть изготовлен даже в том случае, если не удастся распространить ни один экземпляр, кроме обязательных. В ведомстве уточнили, что на государственном языке должна быть представлена абсолютно вся информация, включая объявления и рекламу.

Также в статье 25 закона прописано, что в каждом месте распространения печатных СМИ доля изданий на государственном языке должна составлять не менее 50%.

Исключение в документе сделано для использования печатными СМИ английского и официальных языков Евросоюза, а также для языков так называемых коренных народов Украины (крымских татар, караимов и крымчаков). На этих языках печатные СМИ могут выходить без обязательного параллельного тиража на украинском. Однако это исключение не распространяется на русскоязычные СМИ, поскольку, по мнению украинских властей, русский не относится к языку коренных народов Украины.

Пока новые требования должны соблюдать только общенациональные и региональные СМИ, но уже в июле 2024 года исполнять их придётся и местным печатным изданиям.

Отложенный эффект

По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, у печатных средств массовой информации «было предостаточно времени», чтобы подготовиться к новым реалиям. 13 января в эфире «Украинского радио» он заявил, что вводимая мера — это «важный информационный, политический, конституционный шаг по утверждению украинского языка как государственного».

С 16 июля 2022 года в отношении нарушителей нового положения закона начнут действовать карательные меры. Предусмотрены штрафы в размере до 8,5 тыс. гривен (23 тыс. рублей).

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь

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Источник RT в Министерстве культуры Украины назвал вводимую меру необходимой для «приучения населения к украинскому языку».

«Если мы хотим отделиться от России всеми возможными способами, начинать надо с языка», — заявил он.

При этом чиновник признал, что не все СМИ смогут продолжить существование, так как не у всех из них есть возможность печататься на двух языках сразу.

Нововведение ударит в первую очередь по русскоязычному населению, а также сократит разнообразие печатных периодических изданий, считают в партии «Батькивщина».

«Большая часть населения, которая говорит на русском, просто не сможет читать прессу, выпущенную в соответствии с новыми стандартами. Новые языковые требования принесут убытки печатным изданиям, поскольку потребители уйдут в интернет. Лучше бы власти заботились о благосостоянии граждан и занимались борьбой с коррупцией. Потому что если цены выросли, а заплатить за отопление нечем, то избиратель предъявит претензии президенту и премьер-министру. Пусть даже на украинском», — сказал собеседник RT в партии.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» также раскритиковали новую языковую норму. В пресс-службе партии напомнили, что Владимир Зеленский и его «Слуга народа» шли на выборы, обещая остановить политику дискриминации русских и русскоязычных граждан Украины, начатую при Петре Порошенко, однако в итоге продолжили этот путь.

«Напрочь забыв о том, почему её поддержали люди, новая власть принимает законы, по которым русскоязычные дети ограничены в правах на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Языковой омбудсмен открыто угрожает «отправкой в другие края» тем, кому не нравится диктаторская языковая политика власти... Обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур — единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Убрать неугодных

В свою очередь, источник RT в офисе президента Украины заявил, что Зеленский продолжает проводить столь жёсткую политику по отношению к медиа, так как недоволен их критикой в свой адрес.

«Журналисты не пропускают ни одного повода для критики, и это отражается на падении рейтинга президента. Но самое опасное — что стал расти рейтинг пророссийских сил. Это пугает даже представителей Запада, поскольку они столько лет рассказывали своим избирателям о развитии демократии на Украине, а украинцы могут поддержать нормализацию отношений с Россией, от которой Запад и «спасает» Украину уже столько лет. Поэтому на закрытие СМИ и ужесточение требований к ним все смотрят сквозь пальцы», — пояснил собеседник RT.

РИА Новости

Как отмечают эксперты, украинские власти в своих решениях игнорируют обеспокоенность международной общественности по этому поводу. Так, в мае 2021 года был опубликован отчёт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором открыто говорилось, что решение о закрытии ряда украинских телеканалов «противоречит международным стандартам в области прав человека».

В сентябре французские сенаторы выступили с инициативой по созданию специальной международной комиссии на уровне ПАСЕ и ОБСЕ, которая расследует обстоятельства закрытия властями средств массовой информации. В октябре в Европейском социально-экономическом комитете (EESC) отметили, что власти должны соблюдать принципы свободы СМИ, а комитет продолжит следить за этим.

Однако реакция со стороны Европы не остановила украинскую администрацию от продолжения политики рестрикций против неугодных СМИ. В конце декабря 2021 года Зеленский подписал указ, утверждающий стратегию информационной безопасности страны, и одобрил предложенные СНБО санкции в отношении трёх медиакомпаний, в которые входили оппозиционные телеканалы.

Губительная норма

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что после вступления в действие очередного положения языкового закона больше всего пострадает украинское медиасообщество. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, целый сегмент русскоязычных газет и журналов может просто перестать существовать.

«Они не смогут финансово потянуть издание сразу двух тиражей, учитывая, что один из них вряд ли будет пользоваться спросом. А это, в свою очередь, ударит по простым гражданам Украины, которые будут лишены права на свободу получения и распространения информации. Новая норма явно дискриминирует ту часть населения, которая пишет и говорит на русском», — пояснил аналитик.

Кроме того, по мнению Шаповалова, у нового требования есть явный политический подтекст, который направлен против оппозиционных СМИ.

«На протяжении последнего времени Зеленский методично уничтожает политическую оппозицию и лишает оппозиционных политиков возможности общения с избирателями. Всё это началось чуть больше года назад, когда рейтинг оппозиционеров превысил рейтинг партии «Слуга народа». После этого президент принял оперативные меры, начав гонения на русскоязычные СМИ», — отметил Шаповалов.

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В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев выразил мнение, что Зеленский сделал ставку на «украинский проект» и пытается искусственно унифицировать страну по национальному признаку.

«Однако власти, которые говорят, что «наш цивилизационный выбор такой», лишают прав и свобод людей, которые в этот выбор не вписываются, и как бы дают понять, что этих людей для властей Украины попросту не существует», — сказал эксперт.

Кроме того, по мнению аналитика, европейское сообщество не идёт дальше словесного осуждения действий Зеленского, так как на деле поддерживает его усилия по ослаблению российского влияния на Украину.

«И для Европы, и для ЕС сейчас нужна интегрированная Украина, которая в случае чего не расколется по вопросу о цивилизационной принадлежности. Поэтому они спокойно смотрят на то, что там происходит», — сказал Межуев.

Такой же точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов, который напомнил, что даже в самом ЕС принцип свободы слова соблюдается не всегда.

«Здесь слово расходится с делом у коллективного Запада, который постулирует права и свободу человека как высшую ценность. На практике же западное сообщество достаточно далеко от этого. И, естественно, никто не будет защищать ни права, ни свободы украинских граждан, тем более что СМИ на языках стран ЕС на Украине по-прежнему будут существовать без всяких ограничений», — резюмировал эксперт.