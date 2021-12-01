«Плацдарм против России»: как изменилась Украина за 30 лет после референдума о независимости

30 лет назад, 1 декабря 1991 года, жители Украинской ССР проголосовали за государственную независимость. Впоследствии украинские националисты начали раскручивать в стране антироссийскую истерию, что в итоге привело к госперевороту 2014 года и гражданской войне. У Киева есть шанс завершить конфликт, исполнив условия Минских соглашений, отмечают эксперты. Однако украинские власти фактически отказались от выполнения этих условий при молчаливом согласии европейских партнёров, поэтому рассчитывать на стабилизацию ситуации не приходится, предупреждают аналитики.

1 декабря 2021 года исполняется 30 лет с момента проведения второго всеукраинского референдума о поддержке Акта о государственной независимости. В голосовании приняли участие 84,18% жителей республики, имевших право голоса.

Из них 90,32% высказались в поддержку Акта. Охотнее за независимость Украины голосовали в западной части республики, меньшей поддержкой эта идея пользовалась на востоке — в Луганской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.

За несколько месяцев до этого, в августе 1991 года, Рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины, которым объявлялось о создании независимого украинского государства. В качестве аргумента была названа «смертельная опасность», которая якобы нависла над Украиной из-за политического кризиса в СССР. Тогда же Рада назначила проведение референдума 1 декабря для утверждения этого решения.

Как отмечают исследователи, референдум готовился на фоне активной пропагандистской кампании, развёрнутой местными националистическими организациями и республиканскими властями. Например, настойчиво транслировалась мысль о том, что Украина якобы обеспечивает развитие всего Советского Союза, будучи богатейшим и самодостаточным государством.

По словам доцента МГУ Бориса Межуева, в тот момент украинцы были дезориентированы и не понимали, за что именно голосуют.

«К этому моменту в стране кардинально поменялась идеология. Подобные распады могут иметь позитивные последствия только в одном случае: если обе страны потом интегрируются в наднациональное единство», — отметил эксперт в комментарии RT.

Политика распада

Напомним, референдуму 1 декабря предшествовал Всесоюзный референдум о сохранении СССР, проведённый 17 марта 1991 года. В голосовании приняли участие 80,03% избирателей СССР, из них более 76% выступили за сохранение прежнего государственного устройства.

На Украине решением Президиума Верховного Совета УССР в опросник был включён, помимо общесоюзного вопроса, также следующий вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?»

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Тогда большинство жителей Украины (70,2% голосов) выступили за сохранение Советского Союза. Против высказались 28,0%. Лишь три области — Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, а также половина жителей Киева выступили за демонтаж СССР.

На второй вопрос, о статусе Украины, положительно ответили 80,2% респондентов. Однако речь в данном случае шла не о провозглашении независимости, а лишь о расширении полномочий Украины в составе Союза. Кроме того, каждому гражданину республики гарантировалось право на сохранение советского гражданства.

После провозглашения независимости Украина не смогла сохранить дружественные связи с Россией. Итогом этого стал госпереворот 2014 года, когда к власти на Украине пришли силы, взявшие откровенно антироссийский курс.

Как отметил президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», по сути «украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого», исключая, правда, вопрос границ.

Владимир Путин

AP

«Открыто и всё наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы продать мать родную, чтобы сохранить капиталы», — говорится в статье.

При этом ещё задолго до событий 2014 года США и страны ЕС «планомерно и настойчиво» толкали Украину к сворачиванию экономического сотрудничества с Россией.

«Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся», — подчеркнул российский лидер.

Руководство к действию

После февральского госпереворота в 2014 году новые власти Украины объявили курс на разрыв связей с Россией, а также на урезание прав русскоязычного населения страны.

Это вызвало волну народного возмущения в русскоязычных регионах, включая Донбасс. Весной Киев двинул против мирного населения регулярную армию, в Донбассе разгорелся вооружённый конфликт.

Первая попытка урегулирования ситуации — подписание сторонами Минских соглашений в конце 2014 года — не дала эффекта.

Военные действия возобновились, и за стол переговоров Киев вернулся лишь после военного разгрома под Дебальцевом, а также потери донецкого аэропорта.

В начале 2015 года лидеры России, Украины, Франции и Германии, а также самопровозглашённых ДНР и ЛНР подписали в Минске текст новых соглашений. Документ получил поддержку Совбеза ООН и стал обязательным к исполнению.

Подписание минских соглашений в феврале 2015 года

kremlin.ru

Договорённости включают комплекс мер политического урегулирования. Так, после отведения тяжёлых вооружений с линии соприкосновения стороны должны начать диалог о проведении местных выборов на территории нынешних самопровозглашённых республик, а также о будущем режиме этих районов. Также минские соглашения предписывают амнистию и помилование для местных жителей.

«Если бы Киев захотел выполнить Минские соглашения, конфликт был бы уже завершён. Однако власти Украины хотят вернуть Донбасс так, чтобы превратить его в нацеленный против России плацдарм», — считает Борис Межуев.

Поэтому Киев последовательно саботирует исполнение политической части минских соглашений. Очередным актом такого саботажа стал законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был внесён в Раду премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в августе 2021 года.

Документ полностью перечёркивает Минские соглашения. Так, в законопроекте указывается, что Российская Федерация якобы является «государством-агрессором», хотя Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Законопроект разрабатывался без учёта позиции официальных представителей Донецка и Луганска, которые представлены в документе в качестве «оккупационных администраций».

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Также отсутствует упоминание об особом статусе Донбасса, а проведение местных выборов переносится на период после установления контроля Киева над республиками. Это также противоречит заключённым ранее договорённостям.

Кроме того, документ создаёт основания для люстрации тех жителей Донбасса, которые были в составе «оккупационных сил».

Предметом законопроекта является не только Донбасс, но и Крым, где украинское руководство также надеется создать некие «переходные государственные, международные переходные или военно-гражданские администрации». Мало того, авторы законопроекта предлагают конвалидировать все сделки, заключённые с участием «оккупационной администрации», а российское имущество, включая Черноморский флот, передать в собственность Украине.

В октябре Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы) опубликовала своё заключение относительно украинского законопроекта о переходном периоде. Так, отмечается, что текст документа включает себя множество довольно общих и расплывчатых положений.

«В некоторых случаях эти положения являются скорее руководством по формированию политики, нежели нормативным правовым актом», — говорится в заключении.

Также комиссия «с обеспокоенностью отмечает, что законопроект, похоже, направлен на определение конкретного исторического дискурса, исключая таким образом другие его варианты».

Кроме того, в Европе обратили внимание на односторонний характер законопроекта. В заключении отмечается, что «меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушений прав человека, «вызванных вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины». Международные стандарты предписывают строить концепцию переходного правосудия на иных принципах. Необходим целостный подход и рассмотрение нарушений прав человека и преступлений «совершённых всеми сторонами конфликта», отметили в комиссии.

Военные в Донбассе

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

Однако коррективы, которые потребовала внести в законопроект Венецианская комиссия, носят точечный характер и не предполагают полного пересмотра документа для приведения его в соответствие с Минскими соглашениями.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, «к огромному позору для Венецианской комиссии», украинский законопроект о переходном периоде был «ею сочтён более-менее нормальным».

«Она (комиссия. — RT.) даже не удосужилась сопоставить то, что предлагается в этом законопроекте, с требованиями минских договорённостей или резолюцией Совета Безопасности. Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — подчеркнул министр.

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Лавров также напомнил, что Париж и Берлин на очень высоком уровне заверяли Москву, что сделают всё, чтобы закон не был принят. Однако никаких действий на практике предпринято не было.

О том, что власти ФРГ и Франции «потакают курсу сегодняшнего киевского руководства» на демонтаж Минских соглашений, говорил ранее и президент России Владимир Путин.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел, российский лидер напомнил, что Минские соглашения «приобрели форму нормы международного права», поскольку были приняты соответствующие решения Совета Безопасности ООН.

Источник RT в украинском кабмине считает, что Украина не готова к реинтеграции Донбасса.

«Люди, которые там (в самопровозглашённых республиках Донбасса. — RT) живут, ненавидят Украину. Мы это чётко понимаем. Что делать с местным населением, разрушенной инфраструктурой — не очень понятно», — заявил собеседник RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и источник RT в партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Очевидно, что Украине не нужен Донбасс, иначе переговорный процесс был бы совсем другим», — отметил он.

Поэтому рассчитывать на урегулирование конфликта в обозримом будущем не приходится, добавил представитель «Слуги народа».

Тупиковое положение

Впрочем, в конце ноября руководство Украины всё же пошло на попятную — по крайней мере, на словах. Выступая 26 ноября перед журналистами, президент Украины Владимир Зеленский признал, что принятие закона о переходном периоде приведёт к эскалации в Донбассе. Впрочем, политик при этом подчеркнул, что имеет в виду свою точку зрения.

«Я считаю, что мы на сегодня относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но что касается меня, я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков намного больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения», — заявил Зеленский.

Политик также рассказал, что на инициативу Киева о переходном периоде «не очень позитивно реагируют и другие наши (Украины. — RT) союзники», даже те, которые полностью поддерживают украинскую позицию относительно ситуации в Донбассе.

Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, заявление украинского лидера было продиктовано недовольством, которое всё же высказали европейские партнёры.

«Видимо, старшие товарищи из Европы указали, что этот законопроект является уже откровенным отказом от Минских соглашений», — предположил эксперт.

Однако это вряд ли приблизит урегулирование конфликта в Донбассе, поскольку на практике Украина продолжает игнорировать Минские соглашения и обвинять в конфронтации Россию, добавил эксперт.

«Украинское руководство понимает, что отказ от Минских соглашений может привести к обострению конфликта. Однако Киев с самого начала не собирался их выполнять, документ был подписан украинской стороной, чтобы избежать окончательного военного разгрома. В свою очередь, западные страны не хотят брать на себя роль миротворцев. Хотя Берлин и Париж могут повлиять на Киев, они почти ничего не делают для этого», — напомнил эксперт.

Подобного мнения придерживается и Борис Межуев. По его словам, сейчасукраинская власть находится в тупике.

«У Киева сегодня два варианта: либо отказаться от Минских соглашений, либо начать выполнять их, но тогда не исключено повторение «майдана». По большому счёту ситуация может разрешиться, только если Украина откажется от евроатлантического вектора в своей политике», — подытожил эксперт.