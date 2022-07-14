Украинский омбудсмен Креминь обвинил Зеленского в нарушении закона о языке

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обвинил президента Украины Владимира Зеленского и ещё ряд украинских чиновников в том, что они нарушили закон о языке, говоря публично на английском языке.
Украинский омбудсмен Креминь обвинил Зеленского в нарушении закона о языке
  • AP

Об этом информирует издание «Страна» со ссылкой на отчёт омбудсмена. 

Отмечается, что Зеленского обвиняют в использовании английского на встрече с иностранными гостями: британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также актёром и режиссёром Шоном Пенном 28 июня. 

Вину также вменяют советнику главы офиса президента Алексею Арестовичу, советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко и другим.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала добиваться отмены языковой дискриминации на Украине.

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