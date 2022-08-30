«Более 1200 украинских военнослужащих»: Минобороны России сообщило о масштабных потерях ВСУ при разгроме наступления

ВСУ понесли масштабные потери в результате разгрома проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российскими войсками уничтожены более 1,2 тыс. украинских военных, 48 танков, 46 БМП и другая техника. Также разгромлена 128-я отдельная горная штурмовая бригада ВСУ. Наряду с этим сосредоточенными огневыми ударами ликвидированы свыше 100 боевиков и наёмников формирований «Кракен» и «Иностранный легион».

Украинские войска понесли масштабные потери в результате разгрома на Николаево-Криворожском и других направлениях после наступления, проведённого по личному указанию Владимира Зеленского. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции с Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в ведомстве сообщили, что попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях «с треском провалилась». ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.

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Говоря о ходе СВО, представитель Конашенков отметил, что в результате ударов высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ в Днепропетровской области уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников, а также более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

Также были нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наёмников из формирования «Иностранный легион», а также по командному пункту националистического формирования «Кракен». Потери противника составили 100 боевиков и семь единиц военной техники.

«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск», — добавил Конашенков.

При нанесении ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Ровненской, Днепропетровской и Харьковской областях. Были поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах.

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Российские средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда РСЗО, из них 44 снаряда систем HIMARS, пять — систем «Ольха» и четыре — систем «Ураган».

В Кремле в очередной раз подчеркнули, что специальная военная операция в поддержку республик Донбасса идёт в соответствии с поставленными целями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Украина вернёт территории, которые она считает своими.

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал он.

Говоря о публикации американской газеты The Washington Post о якобы поставке иранских беспилотников России, Песков заметил, что это издание в последнее время публикует множество вбросов.

«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться», — пояснил официальный представитель Кремля.

Танк ВСУ на разрушенной позиции, июнь 2022 года

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Запорожская АЭС

В Минобороны РФ также обратили внимание, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Так, 29 августа российские военные перехватили четыре ударных беспилотника ВСУ.

«Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать. Кроме того, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса №1», — заявил Конашенков.

По его словам, украинская артиллерия вела обстрел с позиций в районе Марганца Днепропетровской области, российские ВС подавили огневые средства ВСУ ответным огнём.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме», — добавил он.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В свою очередь, Дмитрий Песков выразил надежду на то, что анонсированная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится и пройдёт, «как это было согласовано и договорено». Пресс-секретарь президента России также рассчитывает, что страны Европы будут использовать своё влияние на Киев, чтобы запретить ему продолжать обстрелы территории Запорожской АЭС.

«Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории — и даже в гораздо более широкой географии», — пояснил официальный представитель Кремля.