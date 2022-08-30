Минобороны: в Днепропетровской области ударами ВС России уничтожены более 200 боевиков

Армия России ударами высокоточного оружия в районе Александровки в Днепропетровской области Украины уничтожила более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников. Об этом заявило российское Министерство обороны.

Удары оружием наземного базирования были нанесены также по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

«Уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов», — говорится в сводке министерства.

В результате разгрома при наступлении, которое было предпринято по личному указанию украинского президента Владимира Зеленского, украинские войска потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих.

При отражении наступления были разгромлены подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины.