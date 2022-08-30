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Минобороны России: ВСУ понесли масштабные потери в результате разгрома при наступлении

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Украинские войска в результате разгрома при наступлении, которое было начато по личному указанию президента Владимира Зеленского, понесли масштабные потери, заявило Министерство обороны России. Так, российская группировка войск уничтожила за сутки более 1200 украинских военнослужащих, сообщило ведомство.

Попытка наступления ВСУ была предпринята на Николаево-Криворожском и других направлениях. 

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке Министерства обороны.

Вечером 29 августа в Минобороны заявили, что Вооружённые силы Украины по прямому указанию Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях.

В результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери. Тогда сообщалось, что потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.

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