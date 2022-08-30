Минобороны России: ВСУ понесли масштабные потери в результате разгрома при наступлении
Попытка наступления ВСУ была предпринята на Николаево-Криворожском и других направлениях.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке Министерства обороны.
Вечером 29 августа в Минобороны заявили, что Вооружённые силы Украины по прямому указанию Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях.
В результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери. Тогда сообщалось, что потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.