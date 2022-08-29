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МО: ВСУ потеряли 560 человек при попытке наступления, предпринятой по указанию Зеленского

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RT
Вооружённые силы Украины 29 августа по прямому указанию президента страны Владимира Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако в результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери. В частности, потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.
МО: ВСУ потеряли 560 человек при попытке наступления, предпринятой по указанию Зеленского
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, подчеркнули в министерстве.

25 августа стало известно, что ВКС России высокоточным оружием поразили пять украинских боевых самолётов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, удары армии России по аэродромам стали превентивной мерой.

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