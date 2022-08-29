МО: ВСУ потеряли 560 человек при попытке наступления, предпринятой по указанию Зеленского
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
«В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, подчеркнули в министерстве.
25 августа стало известно, что ВКС России высокоточным оружием поразили пять украинских боевых самолётов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.
Также в Минобороны сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, удары армии России по аэродромам стали превентивной мерой.