Вооружённые силы Украины 29 августа по прямому указанию президента страны Владимира Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако в результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери. В частности, потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Об этом заявили в Минобороны России.

«В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, подчеркнули в министерстве.

25 августа стало известно, что ВКС России высокоточным оружием поразили пять украинских боевых самолётов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, удары армии России по аэродромам стали превентивной мерой.