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Военный эксперт Кнутов: армия России сорвала планы ВСУ ударами по аэродромам

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Удары армии России по аэродромам ВСУ в Днепропетровской и Полтавской областях стали превентивной мерой, которая сорвала планы ВСУ имитировать контрнаступление, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Военный эксперт Кнутов: армия России сорвала планы ВСУ ударами по аэродромам
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в беседе с «Украина.ру».

Как считает Кнутов, ВСУ стали рассредоточивать самолёты и авиацию по аэродромам, «которые находятся не так далеко от направления главного удара на Херсон».

«Чтобы в час X после приказа авиация нанесла удары, а затем пехота и бронетехника форсировала бы Ингулец и пошла бы в направлении Днепра до Херсона», — сказал он.

Эксперт напомнил и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту.

Вместе с этим российская разведка работает, подчеркнул Кнутов. Так, сначала ВС России нанесли удар по плацдарму через Ингулец.

«Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление», — рассказал он.

Кнутов напомнил, что украинской стороне нужно «отчитаться перед своими спонсорами из Вашингтона», что передаваемое им оружие реально работает.

«Зеленскому нужна картинка. И эту картинку мы сегодня сорвали», — заключил эксперт.

25 августа стало известно, что ВКС России высокоточным оружием поразили пять украинских боевых самолётов на военном аэродроме Миргород Полтавской области.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.

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