Российские подразделения уничтожили три самолёта ВВС Украины в Днепропетровской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.

«В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолёта воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» ранее заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.

Он также сообщил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО на Украине.