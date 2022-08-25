военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российские подразделения уничтожили три самолёта ВВС Украины в Днепропетровской области

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских самолётов в Днепропетровской области.
Российские подразделения уничтожили три самолёта ВВС Украины в Днепропетровской области
  • AP

«В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолёта воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» ранее заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.

Он также сообщил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить