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Шойгу заявил об отличных показателях Су-57 в ходе спецоперации на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.
Шойгу заявил об отличных показателях Су-57 в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Андрей Катаев

«Самолёт Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолёт показал себя блестяще. Самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего... Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», — цитирует его ТАСС.

Так Шойгу ответил на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.

Ранее министр обороны заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО на Украине.

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