Шойгу заявил об отличных показателях Су-57 в ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
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«Самолёт Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолёт показал себя блестяще. Самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего... Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», — цитирует его ТАСС.
Так Шойгу ответил на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.
Ранее министр обороны заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО на Украине.