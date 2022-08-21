Шойгу заявил об отличных показателях Су-57 в ходе спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.

«Самолёт Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолёт показал себя блестяще. Самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего... Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», — цитирует его ТАСС.

Так Шойгу ответил на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.

Ранее министр обороны заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время СВО на Украине.