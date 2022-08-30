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Минобороны: ВС России разгромили подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ

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Российские войска при отражении наступления ВСУ, которое было предпринято по личному указанию украинского президента Владимира Зеленского, разгромили подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины. Эти силы были переброшены с Западной Украины для участия в операции украинской армии.

«Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — подчеркнуло российское оборонное ведомство. 

30 августа Министерство обороны России объявило, что украинские войска в результате разгрома при наступлении понесли масштабные потери.

Так, российская группировка войск уничтожила за сутки более 1200 украинских военнослужащих.

Попытка наступления ВСУ была предпринята на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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