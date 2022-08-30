Минобороны: ВС России разгромили подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ
«Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — подчеркнуло российское оборонное ведомство.
30 августа Министерство обороны России объявило, что украинские войска в результате разгрома при наступлении понесли масштабные потери.
Так, российская группировка войск уничтожила за сутки более 1200 украинских военнослужащих.
Попытка наступления ВСУ была предпринята на Николаево-Криворожском и других направлениях.