«С треском провалилась»: что известно о попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Украинские военные 29 августа по прямому указанию Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях. Эта попытка «с треском провалилась», сообщили в Минобороны России. Так, в ходе оборонительных действий российских войск уничтожены 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника составили более 560 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны.

29 августа украинские войска по прямому указанию Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что эта попытка провалилась.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения ВСУ понесли большие потери в результате активной обороны со стороны группировки российских войск.

«В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — говорится в сообщении.

Наряду с этим штурман боевого вертолёта Ка-52 рассказал, как российские военнослужащие подавляют наступательные действия украинских войск.

«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие. — RT) и ракеты в сторону нас», — сказал он.

В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал «фейком и фантазией» наступление ВСУ на административный центр региона. По его словам, удары украинских военных по гражданской инфраструктуре лишь укрепляют желание местных жителей присоединиться к России.

«Все эти удары по Антоновскому мосту, школам — желающих после этих ударов вернуть укронацистов всё меньше и меньше. Соответственно, вырастает количество людей, которые пойдут на референдум. Чем больше обстреливают Херсонскую землю, тем больше люди отвергают, это естественный процесс... Всё больше в Херсонской области появляется сторонников пойти на референдум, влиться в состав РФ, быть субъектом РФ», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей.

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил сообщения с наступлением ВСУ на южном направлении с виртуальными «атаками» на Крымский мост.

«Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у неё получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал он в своём Telegram-канале.

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Глава военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрей Костюк указал, что обстрелы со стороны украинских националистов не прекращаются с вечера 28 августа.

В частности, оказались разрушены школа, детский сад, здание райпотребсоюза, жилое пятиэтажное здание.

«Стреляют по зданиям, разрушая инфраструктуру города», — прокомментировал он удары ВСУ.

Здания церкви, школы и универмага были повреждены в результате обстрелов ВСУ города Берислава в Херсонской области, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации района.

«В Бериславе ракетными ударами ВСУ 29 августа разрушена крыша многоэтажного жилого дома по ул. Херсонская д. 165, рядом повреждены два частных домостроения и здание школы №4, которая готовилась принимать учеников 1 сентября. Разрушено здание городского центра занятости по ул. Шевченко 20/1, повреждена Успенская церковь. Кроме того, повреждено здание центрального универмага по ул. Первого мая д. 244, выбиты стекла в многоквартирных домах», — цитирует ТАСС сообщение.