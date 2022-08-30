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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: жители региона ненавидят Зеленского

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Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ жители региона ненавидят украинского президента Владимира Зеленского.

«Люди ненавидят (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и этот режим», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов отметил, что чем чаще украинские военные обстреливают населённые пункты Херсонской области, тем больше население требует проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

Ранее Стремоусов рассказал, что в Херсонской области подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума.

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