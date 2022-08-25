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В ВГА Херсонской области заявили о подготовке нормативно-правовой базы для референдума

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В Херсонской области подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
В ВГА Херсонской области заявили о подготовке нормативно-правовой базы для референдума
  • Gettyimages.ru

«У нас сейчас готовится нормативно-правовая база к референдуму, в ней будут ответы на все вопросы», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов добавил, что референдум пройдёт в соответствии со всеми политическими и юридическими нормами.

Как сообщалось ранее, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России определят после полного освобождения ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.

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