В ВГА Херсонской области заявили о подготовке нормативно-правовой базы для референдума
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«У нас сейчас готовится нормативно-правовая база к референдуму, в ней будут ответы на все вопросы», — цитирует его ТАСС.
Стремоусов добавил, что референдум пройдёт в соответствии со всеми политическими и юридическими нормами.
Как сообщалось ранее, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России определят после полного освобождения ДНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.