Военные США «допускают», что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели», — цитирует его РИА Новости.
По словам спикера, обстрел ВСУ осуществляется в ответ «на огонь со стороны русских».
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции
Как заявило Минобороны России, украинские войска предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника.
Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара, в котором находится АЭС.