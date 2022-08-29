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Военные США «допускают», что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС

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Американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС, заявил на брифинге представитель военного командования США.
Военные США «допускают», что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели», — цитирует его РИА Новости.

По словам спикера, обстрел ВСУ осуществляется в ответ «на огонь со стороны русских».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции

Как заявило Минобороны России, украинские войска предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара, в котором находится АЭС.

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