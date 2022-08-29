Военные США «допускают», что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС

Американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС, заявил на брифинге представитель военного командования США.

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели», — цитирует его РИА Новости.

По словам спикера, обстрел ВСУ осуществляется в ответ «на огонь со стороны русских».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции

Как заявило Минобороны России, украинские войска предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара, в котором находится АЭС.