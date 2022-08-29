Минобороны: ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника

Украинские войска предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, его сбили возле корпуса с ядерными отходами.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, ударный беспилотник был применён ВСУ 28 августа.

Конашенков рассказал, что с помощью стрелкового оружия беспилотник сбили, когда он приближался к зданию спецкорпуса №1. Отмечается, что там хранится ядерное топливо производства США и твёрдые радиоактивные отходы.

Сбитый беспилотник упал на крышу спецкорпуса №1. Удалось избежать серьёзных разрушений и пострадавших.

Радиационная обстановка в норме.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что массированные обстрелы региона со стороны Киева являются попыткой режима Зеленского сорвать предстоящий визит делегации МАГАТЭ и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем.