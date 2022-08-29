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Рогов назвал обстрелы Запорожской области попыткой Киева сорвать визит делегации МАГАТЭ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в беседе с RT высказался об обстреле жилых кварталов Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины.
Рогов назвал обстрелы Запорожской области попыткой Киева сорвать визит делегации МАГАТЭ
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Это обстрел жилых кварталов, причём бьют из тяжёлой артиллерии, бьют из М777 американского производства. Все прилёты — в жилых кварталах. Сгорело как минимум 15 автомобилей. Количество пострадавших сейчас исчисляется семью. Из семи человек пятеро получили лёгкие ранения, двое получили тяжёлые», — заявил он.

По его словам, два человека находятся в реанимации.

«Такие массированные обстрелы — это попытка режима Зеленского сорвать предстоящий визит делегации МАГАТЭ, о котором уже объявлено, и, соответственно, месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем», — рассказал Рогов.

Он добавил, что уже десятки тысяч человек написали открытое письмо жителей Запорожской области к руководству МАГАТЭ и подписались под ним, чтобы «не было сомнений, что это народная воля».

«И там чётко указывается, кто стреляет, откуда, что происходит. В обращении звучат требования к МАГАТЭ разобраться», — сказал он.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.

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