Басурин: союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе Кодемы
- РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — цитирует его ТАСС.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в ДНР освобождён от украинских войск 271 населённый пункт, в том числе село Кодема.
До этого Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях. В результате потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.