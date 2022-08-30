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Басурин: союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе Кодемы

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска отбили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Кодема в республике.
Басурин: союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе Кодемы
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — цитирует его ТАСС.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в ДНР освобождён от украинских войск 271 населённый пункт, в том числе село Кодема.

До этого Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях. В результате потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.

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