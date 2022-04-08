France 2: Чехия стала первой страной НАТО, поставившей на Украину советские танки

Чехия первая из стран НАТО передала Украине старые советские танки, сообщает France 2 со ссылкой на фотографии в соцсетях одного из чешских депутатов. В то же время правительство страны не объявило официально о своём решении и проявляет осторожность, опасаясь ответных действий Кремля.
АНН-СОФИ ЛАПИКС, ведущая новостей France 2:Чешская Республика стала первой страной НАТО, передавшей Украине старые танки советских времён. Мы связались с нашим корреспондентом в Брюсселе Жюльеном Гаспарютто. Жюльен, может ли такая передача вызвать возмущение Москвы?
ЖЮЛЬЕН ГАСПАРЮТТО, корреспондент французского телевидения в Брюсселе:Пока Москва не отреагировала на эти поставки, о которых к тому же Чехия не объявила официально. Этими фотографиями поделился в соцсетях один из депутатов. На них мы, действительно, видим эти танки советских времён. Прага проявляет осторожность, потому что такое решение на самом деле может стать переломным моментом конфликта. До настоящего времени западные страны ограничивались только отправкой более лёгкого вооружения, чтобы Москва не посчитала их соучастниками конфликта, что могло спровоцировать прямое столкновение между странами — членами НАТО и Россией. Сегодня генеральный секретарь НАТО по-прежнему высказался неопределённо, заверив, что Запад собирается предоставить больше поддержки (Украине. — ИноТВ). Но, как вы сообщали, министр иностранных дел Украины занял однозначную позицию. Он заявил: «Нам нужно оружие сейчас — потом будет слишком поздно».
АНН-СОФИ ЛАПИКС:Спасибо, Жюльен. Нужно отметить, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет завтра (8 апреля. — ИноТВ) в Киев в знак своей безоговорочной поддержки (Украины. — ИноТВ).
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