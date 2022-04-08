BFM TV: США ищут в Европе советское оружие для отправки на Украину

Соединённые Штаты пытаются организовать поставки на Украину военной техники советского производства, принадлежащей странам НАТО, которые ранее покупали вооружения у СССР, сообщает BFM TV. Как передаёт издание, российское вооружение необходимо из-за того, что оно уже используется украинскими военными и не требует их специальной подготовки. Взамен отправленного на Украину оружия США предлагают союзникам аналогичную технику американского производства.

Соединённые Штаты просят страны, закупающие оружие у России, передать часть своего арсенала для поддержки Вооружённых Сил Украины, сообщает BFM TV. По данным СМИ, представители Вашингтона посетили Кипр с предложением уступить российские вооружения в обмен на эквивалентное американское оружие. В частности, речь идёт о зенитных установках и ударных вертолётах. Особенный интерес вызывают два типа зенитных систем: Тор-М1, на котором размещена ракетная система С-300, и Бук-М2.

Как передаёт издание, поиск российского оружия объясняется тем, что оно уже стоит на вооружении ВСУ и не требует специальной подготовки украинских военных. В начале марта Польша объявила об отправке на Украину МиГ-29, но затем отказалась от этой идеи. Взамен этих самолётов США предлагали поставить истребители F-16.

По сообщениям американских СМИ, представители США пытаются организовать поставки на Украину техники советского производства, принадлежащей странам НАТО, которые ранее покупали вооружения у СССР.

Несмотря на то что госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг это утверждение, поставки тем не менее начались. В начале этой недели Чехия отправила на Украину пять танков Т-72 советского образца, а также боевые машины пехоты, бронетранспортёры и гаубицы. Джулианна Смит, представитель США при НАТО, отрицает, что это было сделано под давлением, и объясняет, что это «пример суверенного решения суверенного государства».

Как передаёт сайт телеканала, США продолжают оснащать украинскую армию противотанковым вооружением. Во вторник страна выделила $100 млн на поставку противотанковых ракет Javelin. Сообщается, что на Украину были отправлены и другие виды вооружения, но детали не разглашаются, так же как и информация об американской поддержке в области оборудования и разведки.

В четверг утром глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к членам НАТО с просьбой предоставить его стране больше оружия для борьбы с российскими войсками. В четверг он повторил эту просьбу, отметив, что сделать это нужно немедленно. Иначе может быть «слишком поздно», подчеркнул он после встречи со своими коллегами из стран НАТО, с той же настоятельностью потребовав, чтобы западные страны прекратили покупать российскую нефть и газ.