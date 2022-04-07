Welt: радикальная смена курса — НАТО будет поставлять Украине тяжёлые вооружения

На протяжении долгого времени страны НАТО отказывались поставлять на Украину тяжёлые вооружения, однако на саммите в Брюсселе было принято решение о радикальном изменении курса. Как сообщает Die Welt, альянс продолжит поддерживать Украину и будет поставлять ей больше оружия. Какого конкретно, пока не уточнялось — вероятно, чтобы Россия не знала, к чему готовиться, предполагает немецкая газета.

Страны НАТО планируют значительно расширить военную поддержку Украины, сообщает немецкая газета Die Welt. На встрече министров иностранных дел в Брюсселе в четверг стало ясно, что альянс принял решение о радикальном изменении курса по вопросу поставок тяжёлых вооружений в страну. Ранее стало известно, что входящая в НАТО Чехия отправила на Украину боевые танки из запасов Национальной народной армии ГДР.

Всего две недели назад на специальном саммите НАТО поддержка такого рода полностью исключалась. В то время основной причиной было опасение, что в ответ Россия может предпринять действия против стран НАТО.

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в этот четверг прозвучали совсем другие заявления. Министр иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что Германия вместе со своими партнёрами рассматривает вопрос о том, как в будущем более интенсивно и более скоординированно поддерживать Украину. По её словам, Украина имеет право на самооборону. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в свою очередь заявила: «Мы повышаем интенсивность поставок оружия на Украину».

Сходную позицию сформулировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Альянс продолжает твёрдо стоять на стороне Украины и будет увеличивать свою помощь стране, сказал Столтенберг во время обсуждения ситуации. Однако норвежец не сообщил журналистам подробностей о поставках оружия, сославшись на тактические соображения и безопасность поставок.

Одной из причин изменения курса стран НАТО Die Welt называет обнаружение якобы имевших место военных преступлений в окрестностях столицы Киева после вывода российских войск. В то же время вероятность того, что Россия станет связываться с НАТО из-за поставок оружия, сейчас оценивается как очень низкая, утверждает немецкая газета, объясняющая это «тяжёлыми потерями» со стороны России в ходе спецоперации на Украине.

На встрече в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приглашённый в качестве гостя, оказывал давление на страны НАТО и особенно на Германию. Он сказал, что лучший способ помочь Украине сейчас — это предоставить стране всё необходимое, чтобы поставить президента России Владимира Путина на место и разгромить российскую армию на Украине. Чем быстрее Украина получит оружие и чем больше его будет, тем больше жизней будет спасено и тем меньше городов будет разрушено.

Также Кулеба раскритиковал Германию, заявив, что она могла бы сделать больше в отношении поставок оружия, «учитывая её резервы и возможности». По словам представителя Украины, украинские власти работают вместе с правительством Германии. Больше всего его беспокоит проблема длительности процедур и принятия решений в Берлине. «Если у Берлина есть время, то у Киева его нет», — подчеркнул Кулеба.

Страны, которые хотят провести различие между поставками так называемого наступательного и оборонительного оружия, Кулеба назвал лицемерными. «Оружие сегодня служит миру», — заявил он. Столтенберг также высказал мнение, что различие, которое всегда проводилось, например, в Германии, между наступательным и оборонительным оружием, не имеет смысла в случае оборонительной войны.

Никаких подробностей о планируемых новых поставках вооружений из стран НАТО на саммите не прозвучало — вероятно, также для того, чтобы Россия не знала, с какими дополнительными системами оружия её армии придётся иметь дело в ближайшее время, предполагает Die Welt. Столтенберг говорил только о «более лёгких и более тяжёлых вооружениях» и в качестве примера упомянул системы ПВО и противотанковое оружие.

По словам Кулебы, его стране нужны самолёты, противокорабельные ракеты, бронетехника, а также тяжёлые системы ПВО. Последние, вероятно, будут включать, например, С-300, которые могут быть поставлены из Словакии.

Анналена Бербок с пониманием отнеслась к давлению со стороны Украины на Германию и другие страны, потому что жители Украины каждый день просыпаются и ложатся спать, преследуемые ужасными картинами.

На саммите в Брюсселе Бербок объявила о неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине в мае для обсуждения дальнейших действий в связи со спецоперацией России на Украине. Эта встреча также будет посвящена укреплению обороноспособности стран альянса и более эффективной защите юго-восточного фланга НАТО, поясняет немецкая газета.