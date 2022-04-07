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Global Times: альянс НАТО мёртв, он просто этого ещё не осознал

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Автор Global Times опубликовал «некролог на смерть НАТО», в котором констатировал, что после многих лет дряхления, растущей физической немощи, паранойи и мании величия, которая переросла в наркозависимость, Североатлантический альянс скончался. Но из-за постоянных фальсификаций и нежелания признавать правду альянс пока не осознаёт, что он мёртв, что очень хорошо подтверждает пословица «Помрёт, да не ляжет».
Global Times: альянс НАТО мёртв, он просто этого ещё не осознал
AP

После мучившего его много лет дряхления и растущей физической немощи, наконец, объявлено о смерти 73-летнего больного. Именно так автор Global Times начал статью, которую озаглавил «Некролог на смерть НАТО». 

Как пишет автор статьи, у родившегося 4 апреля 1949 года НАТО отец был американцем, а мать — европейка. Зачатие произошло в Соединённых Штатах в предыдущем году, и по прошествии десятилетий НАТО в конечном итоге стало частью большой разветвлённой семьи, в которой братья и сёстры расселились по 30 странам. Родители, которые встретились и полюбили друг друга после Второй мировой войны, назвали своё чадо Организацией Североатлантического договора, что намекало на их амбиции в отношении ребёнка, хотя сомнительно, достиг ли малыш когда-либо тех целей, которые поставили перед ним его родители.

Автор отмечает, что ребёнок начал свою жизнь с большим оптимизмом как оборонительный союз, но в годы его формирования становилось всё более очевидным, что война, о которой он постоянно твердил как о большой угрозе, на самом деле так и не случилась. Это стало большим разочарованием для родителей, хотя они продолжали «потворствовать болезненным фантазиям своего избалованного ребёнка».
 
По мере взросления НАТО явно начало переживать своего рода кризис среднего возраста и попыталось заново переродиться в некоего глобального полицейского, заявив в объявлении о своей новой миссии, что намерено найти новую работу в области управления кризисами, но одно конкретное предприятие в этой области, первоначально запланированное как «короткий семейный отпуск в Афганистане», растянулось на 20 лет. И когда Североатлантический союз, в конце концов, ушёл оттуда домой, он оставил после себя гораздо более серьёзный кризис, чем тот, который существовал до его вмешательства.
 
«Превращение НАТО из скромной организации в самопровозглашённую полицию безопасности для 600 миллионов человек серьёзно сказалось на личности нашего героя. Вдобавок к паранойе он начал страдать манией величия и усугубил наметившиеся проблемы с ожирением, тяжело развалившись на пространстве всё большего числа стран. Он стал склонен к истерикам: время от времени он проявлял необузданные вспышки насилия далеко от тех мест, где вырос, например, в Ливии. Некоторые его близкие знакомые и даже некоторые члены семьи призывали к осторожности, а один из них — Франция — первым поставил диагноз, что у НАТО на самом деле «омертвление мозга». Эта оценка оказалась точной и обозначила ту точку, в которой крах НАТО становился уже необратимым», — пишет автор статьи.
 
Как заключает автор Global Times, энтузиазм НАТО к экспансии превратился в некую зависимость, калечащую дурную привычку, которую, к сожалению, поощрял американский отец персонажа. В итоге пагубная привычка не только не помогала справляться с кризисами, но и создавала новые кризисы, самый свежий пример из которых — это Украина, где угроза продолжения экспансии НАТО на восток была признана ​​одним из спусковых механизмов в конфликте с Россией.
 
«То, что начиналось как лёгкая форма эйфории, переросло в манию к наркотику, от которого не было противоядия. Как и многим наркоманам, больному можно было помочь только в том случае, если бы он хотел помочь себе сам, но, к сожалению, на самом деле этого не произошло», — отмечает автор Global Times.
 
«На данном этапе причина смерти НАТО ещё должна быть подтверждена, но, вероятнее всего, это осложнения, вызванные нежеланием признавать реальность и постоянными фальсификациями. Из-за того что Североатлантическому договору трудно признать правду, он может даже не осознавать, что он мёртв. Как говорит пословица, «Помрёт, да не ляжет», подводит итог автор некролога. 
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