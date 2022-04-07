France 24: на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе принимают гостей с Украины и из Азии

В Брюсселе стартовала двухдневная встреча глав МИД стран НАТО, сообщает France 24. Как отмечает телеканал, особенностью этого саммита станет участие в нём множества стран, не входящих в блок: Финляндии, Швеции, стран Тихоокеанского региона, а также Украины и Грузии. Таким образом, главной темой заседания станут отголоски конфликта на Украине по всему миру, утверждается в репортаже.

Из Брюсселя на связи с нами Дейв Китинг. Дейв, расскажите нам, чего можно ожидать от встречи министров иностранных дел НАТО?

ДЕЙВ КИТИНГ, корреспондент France 24: Итак, эта встреча продлится два дня, и можно ожидать, что глава МИД Украины, который также участвует в заседании, будет просить членов НАТО о срочно необходимой дополнительной помощи. В частности, Украина хотела бы увеличения поставок на Украину средств противовоздушной обороны. Эти вооружения уже были обещаны ей, но были задержаны и не были доставлены.

Что интересно в этом саммите, так это то, что завтра мы станем свидетелями участия в нём множества стран, не являющихся членами НАТО. Европейский союз будет участвовать во встрече, как уже случалось в течение последнего месяца, будто он является членом НАТО. Кроме того, участвовать, как и в прошлом месяце, будут Финляндия и Швеция — члены ЕС, но не НАТО. Но на этой встрече будут и новые участники: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Корея, а также Украина и Грузия.

Это действительно показывает, что опасения здесь нарастают. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая вчера в преддверии встречи, несколько раз упомянул Китай. По этой причине в саммите участвуют страны Тихоокеанского региона, поскольку растёт обеспокоенность по поводу отказа Китая осудить ввод российских войск на Украину, вероятности того, что Китай начнёт оказывать России помощь в этой операции, и последствий, которые это может иметь с точки зрения безопасности соседей Китая — Южной Кореи, Австралии и так далее. Таким образом, я думаю, что общее внимание завтра будет сосредоточено на отголосках этого конфликта далеко за пределами Европы, по всему миру.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2022 года.