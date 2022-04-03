Столтенберг: решение о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция примут сами

НАТО уважает суверенитет третьих стран — и считает, что вопрос о вступлении в альянс Финляндии и Швеции должен решаться народами этих стран, заявил в интервью CNN генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Как отметил чиновник, Россия, в отличие от НАТО, пытается лишить своих соседей самостоятельности, угрожая им последствиями в случае присоединения к альянсу.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: … и союзники предоставляют самую разную поддержку украинцам.

Напоследок хотела бы задать Вам вопрос по поводу Вашей беседы с президентом Финляндии на этой неделе о возможном вступлении его страны в НАТО. На ваш взгляд, Финляндия в итоге сделает этот выбор и присоединится к альянсу? И если да, то следует ли другим странам в регионе последовать её примеру?





ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Это решать Финляндии — и в этом, собственно, и заключается основной посыл НАТО. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Финляндии, и её народ сам определит своё будущее. А Россия как раз-таки это всё не уважает, ведь Москва на самом деле уже совершала попытки запугивания, заявляя, что, если Финляндия решит вступить в НАТО, будут последствия.





Мы поддерживаем стабильный диалог с финскими властями и, в частности, президентом страны. То же можно сказать о Швеции: решение о вступлении должны принимать шведы, но если они подадут соответствующую заявку, думаю, что все 30 союзников их с радостью примут и что мы найдём способ принять их в состав альянса относительно быстро — если они этого захотят.





Большое Вам спасибо! С нами был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Благодарим, что уделили нам время.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.

