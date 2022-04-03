Столтенберг: решение о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция примут сами
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: … и союзники предоставляют самую разную поддержку украинцам.
Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: … и союзники предоставляют самую разную поддержку украинцам.
В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство, сообщило крымское управление ФСБ.
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова задумалась о переходе в конный спорт.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на Ямале во вторник, 5 апреля, впервые потеплеет до +9 °С. Однако в этот день в регионе ожидаются снег и дождь.
В Ханты-Мансийском автономном округе, по прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, в начале рабочей недели ожидается потепление.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании рассмотрят бросание посторонних предметов на поле болельщиками московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:0).
Впервые за 50 лет в Московском зоопарке появились краснокнижные дымчатые леопарды.
Власти Польши будут добиваться в ЕС введения санкций против всех членов партии «Единая Россия», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей — это помогает им лучше усваиваться.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).
После удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.
После начала российской спецоперации на Украине в Крым прибыли более 34 тыс. беженцев, заявил замминистра труда и соцзащиты региона Леонид Михайлевский.
За сутки в России госпитализировали 1571 человека с коронавирусом, накануне в больницы попал 1981 человек.
За прошедшие сутки в России выявлен 15 291 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 16 828 заболевших.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё будущее в столичном клубе и рассказал об игре с «Уралом».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.
Группировка войск Донецкой Народной Республики в ходе наступления овладела укрепрайоном и освободила село Новобахмутовка. Во время боёв было уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что новые санкции против России должны предусматривать ограничение поставок нефти и угля.
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал об игре команды после разгромной победы над «Ньюкаслом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) (5:1).
В результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Британский журналист Оливер Холт раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что фото из Бучи — постановочные.
Армия России ночью 4 апреля нанесла авиаудар по пункту управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Лисичанска, он уничтожен.
Защитник футбольного клуба «Сочи» и молодёжной сборной России Данила Прохин рассказал, что надеется на вызов в основную команду сборной России в следующий раз.
Вооружённые силы России за минувшую ночь поразили 14 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская компания «Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу через территорию Украины в штатном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась к бывшему наставнику Луи ван Галу, возглавляющему сборную Нидерландов, после новостей о его тяжёлом заболевании.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах. Внешнеполитическое ведомство возглавит руководитель администраций грузинского правительства Илья Дарчиашвили.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бывший нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, ныне выступающий за «Сочи», прокомментировал турнирное положение в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белых.
Силы Донецкой Народной Республики контролируют практически всю центральную часть Мариуполя, остаётся зачистить промзону и порт. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Существует вероятность, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку», считает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Такое мнение он выразил в эфире канала «Россия 24».
Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.
RT публикует номера круглосуточных горячих линий для тех, кто ищет своих родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя и Волновахи в Донбассе.
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на матч 23-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).
Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся достаточно благополучной, но специалисты призывают не отказываться от вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Германии рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических представительств России, пишет Bild со ссылкой на источники.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд».
«Роскосмос» опубликовал фотографию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сделанную со спутника.
Президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре выборов главы государства с результатом 59,39%, сообщила республиканская избирательная комиссия.
«Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лорьяну» в матче чемпионата Франции по футболу.
Польская теннисистка Ига Свёнтек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые в карьере.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.
Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса, сообщило оборонное ведомство.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» разгромил «Вашингтон Кэпиталз».