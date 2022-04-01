Военный эксперт: Запад неверно истолковал ядерную риторику Путина

Ядерное оружие России не приведено в боевую готовность, заявила заместитель директора Института исследований безопасности ЕС Флоренс Гауб. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные спецслужб, утверждает она. По её словам, ядерная риторика главы Кремля Владимира Путина — это «просто угроза», но к ней нужно относиться с уважением. Западу нужно воздержаться от военного вмешательства в российско-украинский конфликт и проявить «стратегическое терпение», передаёт слова эксперта Handelsblatt.
Заместитель директора Института исследований безопасности ЕС Флоренс Гауб считает, что Запад неправильно интерпретировал слова главы Кремля Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия. Это «просто угроза», передаёт её слова Handelsblatt: «В российской военной доктрине нет такого статуса, о котором он объявил. Благодаря спутниковым снимкам и информационным материалам спецслужб мы знаем, что русские де-факто вообще не привели его (ядерное оружие. — ИноТВ) в боевую готовность».
И всё же нужно с уважением относиться к этой угрозе, подчёркивает эксперт. Она назвала правильным решение решение НАТО не вмешиваться активно в боевые действия на Украине и призвала Запад проявить «стратегическое терпение»: «Факт в том, что то, что мы делаем, работает. Нам нужно позволить этому подействовать, как антибиотику».
Также Гауб считает, что смена режима в Москве и быстрое окончание боевых действий не помогут в решении «российской проблемы»: «У России есть фундаментальная проблема с тем, как устроен мир, и с тем, как США и другие страны вмешиваются во внутренние дела других государств». Кремль хочет это обязательно изменить и теперь пытается сделать это с помощью силы. И таков взгляд не только Путина. Это точка зрения глубоко укоренилась и в российских элитах, объясняет эксперт.
При этом заместитель директора Института исследований безопасности ЕС убеждена, что боевые действия на Украине быстро не закончатся: «С чисто статистической точки зрения сражения между государствами в среднем длятся 15 месяцев. Быстро они не заканчиваются, хотя в XXI веке хочется, чтобы это было так». Также Гауб убеждена в том, что украинский кризис не завершится капитуляцией Киева.
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