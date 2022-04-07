Столтенберг: военные действия на Украине могут продлиться «многие месяцы и даже годы»

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военные действия на Украине могут продолжаться ещё долго — «многие месяцы и даже годы», пишет немецкая газета Die Welt. Поэтому для альянса особенно важно выработать долгосрочную стратегию и не ограничиваться нынешними усилиями, а развивать их, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

НАТО ожидает, что военные действия на Украине будут продолжаться долгое время, пишет немецкая газета Die Welt. Нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин отказался от своих амбиций контролировать всю Украину, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в среду на полях встречи 30 министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе. По его словам, важно осознавать, что военные действия могут продолжаться «многие месяцы и даже годы».

Столтенберг объяснил вывод российских войск с севера Украины широкомасштабным наступлением на востоке, о котором сообщает разведка НАТО. Соответственно, российские войска должны быть усилены с целью захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост к полуострову Крым.

По словам Столтенберга, в результате этих манёвров НАТО должно готовиться к тому, что ему предстоит долгий путь. «Мы должны поддерживать Украину, сохранять наши санкции, укреплять нашу оборону и сдерживание», — сказал он. Генеральный секретарь альянса видит «острую необходимость» в дальнейших поставках оружия Украине и ожидает от стран-членов больше обязательств по отношению к Киеву.

В начале встречи НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за дальнейшее усиление давления на Россию. В среду вечером в Брюсселе он заявил, что целью является поддержка Украины, оказание чрезвычайного давления на Россию и укрепление собственной обороноспособности. По его словам, после всего, что уже было сделано, теперь речь пойдёт не только о поддержании прежних усилий, но и об их дальнейшем расширении.

Как сообщается в статье, в начале встречи министров иностранных дел на вечернем рабочем ужине обсуждалась планируемая новая стратегическая концепция оборонного альянса. Текущая версия была принята в 2010 году. В то время союзники ещё надеялись, например, что время большой напряжённости в отношениях с Россией прошло, а также не обращали большого внимания на Китай.

В среду Блинкен подчеркнул, что НАТО находится на этапе, имеющем огромное значение для будущего альянса, и не только в связи с событиями на Украине. США, в частности, лоббируют в НАТО необходимость уделять больше внимания Китаю, который также находится на военном подъёме.

Во второй день встречи министров иностранных дел обсуждения сосредоточатся на дальнейшей поддержке Украины и укреплении обороноспособности НАТО в восточной части альянса. В дискуссиях также примут участие министры иностранных дел стран-партнёров — Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Кроме того, в качестве гостей ожидаются уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель, а также коллеги из Финляндии, Швеции и Грузии, сообщает немецкая газета Die Welt.