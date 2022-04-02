NYT: новая фаза конфликта — США помогут в передаче Украине советских танков

США приняли решение выступить посредником в передаче Украине танков советского производства, чтобы укрепить её оборонительный потенциал, что во многом говорит о том, что конфликт переходит в новую фазу, пишет The New York Times. Вместе с тем, как отмечает газета, на данный момент неизвестно, ни сколько танков получит Украина, ни какие страны примут участие в поставках.

Администрация президента Джо Байдена собирается вместе с союзниками США решить вопрос о передаче танков советского производства Украине для того, чтобы укрепить её оборонительный потенциал в Донбассе на фоне ввода российских войск в эту страну, пишет The New York Times со ссылкой на одного американского чиновника.

По словам источника газеты, США решили выступить посредником в передаче танков советского производства (которыми украинские войска умеют пользоваться) в ответ на соответствующий запрос президента Украины Владимира Зеленского. При этом принять участие в этих поставках США решили впервые за всё время конфликта.

Чиновник отметил, что поставки начнутся в ближайшее время, однако он отказался уточнить как конкретное количество танков, так и то, из каких стран они прибудут. Предполагается, что эта техника позволит Украине наносить артиллерийские удары по российским объектам в Донбассе.

Прибытие новых танков, как отмечает The New York Times, может стать очередным признаком того, что конфликт, который длится уже пять недель, переходит в новую фазу. При этом ранее российские чиновники сообщили, что переориентируются на действия на Восточной Украине.

В воскресенье Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить танки и самолёты вдобавок к противотанковому и зенитному вооружению, которое Украина в основном получала от Запада ранее. Украинский лидер, разочарованный медленными темпами поставок вооружений, специально попросил предоставить ему танки.

Вместе с тем в прошлом администрация Байдена делала всё возможное, чтобы вооружения, поставляемые Вашингтоном Киеву, казались чисто оборонительными. При этом речь в основном шла о поставках лёгкого оружия. Однако по мере развития событий на Украине определение «оборонительного вооружения» стало трактоваться всё шире, подытоживает The New York Times.