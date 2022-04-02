FP: помимо Запада, остальной мир не желает поддерживать кампанию по изоляции России

С началом российской операции против Киева вокруг Украины, казалось, сплотился весь мир, однако в реальности ситуация оказалась несколько иной. Как пишет Foreign Policy, в результате США столкнулись с серьёзным вызовом: за вычетом ближайших друзей и военных союзников Америки на Западе и в Восточной Азии, остальной мир поддерживать кампанию по изоляции России не желает. Многие страны также заняли выжидательные позиции — из-за давних связей с Москвой и накопившегося недовольства политикой Вашингтона.

Посол Южной Африки при ООН Мату Джойини улучила момент на прениях о гуманитарных последствиях российской операции на Украине и попрекнула США их прошлыми военными грехами, в том числе в Ираке. По её словам, США и их западные союзники сами нарушают Устав ООН и просто преследуют собственные геополитические интересы, осуждая Москву как агрессора и продвигая соответствующие резолюции.

«Отмечая этот момент на сегодняшнем обсуждении, мы никоим образом не перекладываем вину, а подчёркиваем то обстоятельство, что многие страны и их народы страдают от последствий войн, к которым сами не причастны», — заметила она.

Как пишет Foreign Policy, её заявление отражает вызовы, с которыми столкнулись США, пытаясь поддержать Украину и дать России единый дипломатический отпор, ведь за вычетом ближайших друзей и военных союзников США на Западе и в Восточной Азии остальной мир поддерживать кампанию по изоляции России не желает.

Как продолжает издание, с началом российской операции против Киева 24 февраля вокруг Украины, казалось, сплотился весь мир. Генеральная Ассамблея ООН из 193 членов осудила боевые действия России подавляющим большинством голосов (141 против 5). Однако многие страны затаили глубокую обиду на США, чьи военные вмешательства от Афганистана до Ирака и Ливии оставили после себя смерть и разруху. Ключевые страны Африки и Азии, в том числе ЮАР и Индия, осторожничают: они стремятся сохранить хорошие отношения с Россией и США, но при этом подчёркивают, что суверенитет Украины надо уважать. Более 30 стран, включая ряд африканских держав, при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН воздержались и осуждать Россию не стали. Ни одна африканская страна не поддержала санкций против России, которая за последние годы превратилась в крупнейшего экспортёра оружия на континент.

Многие дипломаты и внешнеполитические наблюдатели считают конфликт на Украине историческим переломным моментом. При этом они не уверены, чем он закончится, и поэтому никак не определятся, как вести себя перед лицом обострения столкновения крупных держав или политического урегулирования.

«В прежний, доконфликтный мир мы уже явно не вернёмся», — сказал посол Пакистана при ООН Мунир Акрам, отметив, что окончательные контуры нового миропорядка определит исход операции и итоговое мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Если решение будет достигнуто на переговорах, то западные санкции должны быть сняты, потому что вряд ли русские согласятся на какой бы то ни было исход без отмены санкций, — добавил Акрам. — С точки же зрения сторонних держав, если можно так выразиться, мы должны видеть реальные перспективы. Мы рассчитываем, что будет заключена сделка, и поэтому вставать на полностью антироссийскую позицию не собираемся — так что Западу с этим придётся считаться».

Реакция Африки оказалась ещё более неоднозначной. Посол Кении при ООН Мартин Кимани сравнил действия России на Украине с колониальным наследием, охарактеризовав его как грубое попрание территориальной целостности суверенного государства. При этом Кимани нанёс завуалированный удар по США и их западным союзникам, напомнив, что те военной силой сминали соперников в Афганистане, Ираке и Ливии.

Другие африканские лидеры говорят, что не хотят втягиваться в соперничество сверхдержав в Европе. На вопрос японского агентства Nikkei Asia, почему его страна воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, президент Уганды Йовери Мусевени ответил так: «Мы не хотим в это вмешиваться и остались в стороне. Не грози мне, и я не буду грозить тебе». Мусевени тоже раскритиковал США и Европу за двойные стандарты и привёл в пример их военное вмешательство в Ливии, в результате которого был свергнут Муаммар Каддафи.

«Они разрушили страну и рассеяли терроризм далеко за её пределы, — добавил он. — Это преступное и неприемлемое действие».

Эксперт по Африке при Совете по международным отношениям Эбенезер Обадаре считает, что американцы и африканцы не находят общего языка. Он говорит, что для многих американцев это само собой разумеющийся повод осудить Россию. Москва якобы вторглась к соседу, жестоко и не разбираясь наносит удары по гражданскому населению и продемонстрировала полное презрение к Уставу ООН. Но африканцы говорят: «Подождите-ка минутку. Всё не так просто».

Во-первых, Россия как преемница Советского Союза имеет давние связи с африканскими странами и оказывает военную и дипломатическую поддержку антизападным силам ещё со времён холодной войны. Но даже если правительства африканских стран и питают к России остатки лояльности, Обадаре не считает, что континент в целом поддерживает её силовой подход.

«Это не означает, что происходит глубокая переориентация Африки в российский лагерь, — сказал он. — На самом деле, африканская молодёжь всё ещё мечтает уехать в США и Европу».

Но самое неоднозначное отношение продемонстрировал Ближний Восток, где ключевые стратегические союзники США — Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились просьбам США изолировать Россию и поддержать санкции Вашингтона против правительства Владимира Путина.

Наконец, заключает издание, украинский конфликт стал испытанием для отношений США с Индией, членом четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности наряду с Австралией и Японией во имя свободы в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия разошлась с США в Совете Безопасности ООН на февральском голосовании, воздержавшись по резолюции с осуждением России и требованием вывести все войска. Хотя премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского лидера провести переговоры о «немедленном прекращении насилия» на Украине, от критики Москвы он воздержался, а индийские чиновники ведут переговоры о покупке российской нефти со скидкой, открыто противореча попыткам США заблокировать экспорт российской нефти.