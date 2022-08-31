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Бывший посол Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Украины

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Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт об оружии для Украины.
Бывший посол Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Украины
  • AP

Ламбрехт ранее заявила, что Минобороны Германии достигло пределов своих возможностей по передаче вооружения украинской стороне.

«Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» — цитирует РИА Новости заявление Мельника в Twitter.

Также посол прикрепил к своему посту изображение, на котором утверждается, что ФРГ поставила Киеву только 9% САУ PzH и 7% РСЗО Mars-II, а остальную часть помощи Украина от Берлина не получила.

Ранее Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».

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