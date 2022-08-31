Бывший посол Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Украины
- AP
Ламбрехт ранее заявила, что Минобороны Германии достигло пределов своих возможностей по передаче вооружения украинской стороне.
«Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» — цитирует РИА Новости заявление Мельника в Twitter.
Также посол прикрепил к своему посту изображение, на котором утверждается, что ФРГ поставила Киеву только 9% САУ PzH и 7% РСЗО Mars-II, а остальную часть помощи Украина от Берлина не получила.
Ранее Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».