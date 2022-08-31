Бывший посол Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ об оружии для Украины

Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт об оружии для Украины.

Ламбрехт ранее заявила, что Минобороны Германии достигло пределов своих возможностей по передаче вооружения украинской стороне.

«Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» — цитирует РИА Новости заявление Мельника в Twitter.

Также посол прикрепил к своему посту изображение, на котором утверждается, что ФРГ поставила Киеву только 9% САУ PzH и 7% РСЗО Mars-II, а остальную часть помощи Украина от Берлина не получила.

Ранее Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».