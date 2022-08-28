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Экс-посол Украины в ФРГ отменил приглашение премьера Саксонии в Киев

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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.
Экс-посол Украины в ФРГ отменил приглашение премьера Саксонии в Киев
  • © AP Photo / Natacha Pisarenko

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны», — написал Мельник в своём Twitter.

Как сообщает ZDF, ранее саксонский политик призвал заморозить конфликт на Украине и пойти на переговоры.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.

Это уже не первое дипломатическое недоразумение, возникающее между политиками ФРГ и Украины. Так, например, однажды Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».

Сам Шольц не стал давать оценку высказываниям дипломата.

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